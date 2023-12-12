В Московской области завершился турнир по хоккею с мячом

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Красногорске прошёл турнир по хоккею с мячом памяти Юрия Петрова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования прошли на льду стадиона «Зоркий». Они были посвящены памяти заслуженного мастера спорта и игрока сборной СССР Юрия Петрова.
В турнире приняли участие 11 команд со всей России. В общей сложности было проведено 55 матчей между спортсменами.
По итогам двух дней игр чемпионами турнира стали архангельские хоккеисты из команды «Салют». На втором месте расположилась команда «Старт» из Нерехты, а тройку лидером замкнули представители клуба «Ястребы» из Красногорска.
Кроме этого, на торжественном открытии присутствовали родные Юрия Петрова и ветераны русского хоккея, которые играли вместе с ним за «Зоркий» и сборную СССР.
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В турнире приняли участие 11 команд со всей России. В общей сложности было проведено 55 матчей между спортсменами.
Кроме этого, на торжественном открытии присутствовали родные Юрия Петрова и ветераны русского хоккея, которые играли вместе с ним за «Зоркий» и сборную СССР.
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Мира Полтева