В Москве фанаты устроили массовую драку на матче «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»
Футбольные фанаты устроили массовую драку на матче «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Стычка произошла во время матча Лиги PARI на стадионе Эдуарда Стрельцова в Даниловском районе. По словам очевидцев, сначала люди бросались снежками и скандировали обидные кричалки.
Фанаты «СКА-Хабаровск», которых пришли поддержать болельщики ЦСКА, бросили снежок в голкипера «Торпедо» и пустую бутылку коньяка, но промахнулись. В конце первого тайма болельщики схлестнулись врукопашную прямо на заснеженном секторе.
Они дрались кулаками и ногами, бросались разными предметами и громко ругались матом. Многие не смогли добраться до оппонентов — люди увязли в огромном сугробе на трибуне. Сотрудники Росгвардии разняли агрессивную толпу. «Торпедо» выиграло со счётом 2:0.
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