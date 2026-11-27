Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» дал прогноз на центральный матч тура РПЛ
Футболист Хомуха: ЦСКА и «Зенит» выйдут на матч 16-го тура РПЛ только за победой
Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московской и петербургской командами.
Встреча 16-го тура РПЛ пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве 28 ноября и начнётся в 16:30 по московскому времени. В разговоре с «РБ Спорт» Хомуха подчеркнул, что ЦСКА и «Зенит» будут играть только на победу.
«У обеих команд высокая мотивация после поражений в предыдущем туре. Но в целом по сезону армейцам придётся непросто в борьбе с петербуржцами за чемпионство, если они не решат вопрос с центральным нападающим. Многое будет зависеть от того, как красно-синие проведут зимнее трансферное окно и станут ли конкуренты терять очки весной», — заявил футболист.После 15 туров РПЛ ЦСКА с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Динамо» на шесть баллов. «Зенит» набрал 31 очко и располагается на второй строчке.