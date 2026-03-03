В МПК объяснили отказ украинцам нанести карту страны на форму к Паралимпиаде
В Международном паралимпийском комитет (МПК) объяснили, почему сборной Украины не разрешили нанести карту страны на форму к Паралимпийским играм 2026 года. Об этом пишет Metaratings.ru.
В ведомстве уточнили, что, в соответствии с регламентом МПК для Паралимпийских игр, не допускаются использование текстов национальных гимнов, мотивационных фраз, а также публичных или политических заявлений и лозунгов, связанных с национальной идентичностью. Карта государства относится к этой категории, поэтому один из компонентов формы НПК Украины для участия в Играх 2026 года не получил одобрения.
«НПК Украины быстро предложил альтернативный вариант, который был одобрен МПК», — добавили в пресс-службе МПК.
С 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоятся зимние Паралимпийские игры 2026 года. В шести видах спорта разыграют 79 комплектов медалей. Шесть российских спортсменов получили приглашения на соревнования. Паралимпийцы из России выступят под национальным флагом в трех дисциплинах: горнолыжный спорт, лыжные гонки и парасноуборд.