В «Ночном забеге» со звёздами спорта в Королёве стартуют 1,5 тыс. участников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв
В Королёве впервые проведут «Ночной забег» с участием звёзд спорта. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, об этом главе муниципалитета Игорю Трифонову доложил на совещании профильный заместитель Илья Конышев.
«Ночной забег» – не просто спортивное событие, а праздник бега в историческом центре Королёва. Он призван объединить любителей и профессионалов спорта разных возрастов со всего Подмосковья и России. Ожидается, что в забеге примут участие более 1,5 тыс. спортсменов. Праздник для любителей бега организуют Минспорт Московской области и администрация Королёва», – отметили в администрации.Забег будет проходить 17 августа с 17 до 23 часов». Трасса знакома многим любителям спорта по «Космическому марафону». На выбор предложат три дистанции: 500 м, 5 и 10 км.
Почётными гостями праздника станут спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, олимпийский чемпион Никита Нагорный, футболист Алексей Смертин.
Каждому спортсмену выдадут стартовый пакет. Все участники получат памятные медали. Зрителей и болельщиков спортивного мероприятия ждут разнообразные активности.
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