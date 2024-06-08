В Париже заметили плакат Олимпиады-2024 с Исинбаевой и флагом России

Переход вратаря футбольного «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» оказался под угрозой срыва. Причина заключается в его задолженности по алиментам бывшей жене в размере 60 миллионов рублей, из-за которой ограничено его право на выезд за пределы РФ.