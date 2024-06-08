В Париже заметили плакат Олимпиады-2024 с Исинбаевой и флагом России

Фото: iStock/Pablo Utrilla
В Париже установили плакат с рекламой Олимпиады-2024, на котором изображена российская чемпионка Игр-2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева с флагом России. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что для плаката была использована фотография, сделанная после победы Исинбаевой на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.
Разработкой плакатов занималась компания Iceberg. В мае 2020 года они были представлены по заказу совета департамента Сен-Сен-Дени. Также фотографию можно встретить в презентации работ к олимпиаде на официальном сайте Iceberg.
Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.
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Разработкой плакатов занималась компания Iceberg. В мае 2020 года они были представлены по заказу совета департамента Сен-Сен-Дени. Также фотографию можно встретить в презентации работ к олимпиаде на официальном сайте Iceberg.
Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.
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Анастасия Чинкова