В Одинцово прошёл Кубок футбольных мам

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
На стадионе «Центральный» в Одинцовском районе Московской области прошёл турнир «Кубок футбольных мам», в котором приняли участие 14 команд из разных регионов России. Разминку для участников провели игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Мы с удовольствием поддержали данное мероприятие и провели разминку перед началом игр. Рады были стать частью футбольного праздника и получить благодарность от организаторов. Нас с проектом связывает ещё и то, что футбольная мама Надежда Чёрная организует этот проект в Брянске, а у нас в молодежной команде играет её дочь Анастасия Чёрная», — сообщили в пресс-службе клуба «Заречье-Одинцово».
«Футбольные мамы Москвы-1» завоевали золотые медали в «Платиновой лиге, серебро досталось команде «Спартак» из Брянска, а бронзу получили футболистки клуба «Апельсинки» из Новой Москвы.
Обладателями Кубка Надежды стали «Мамы Ястребов» из Серпухова.
В «Кубке футбольных мам» в Одинцово участвовали 14 команд из Московской области, Москвы, Брянска, Смоленска и Смоленской области. Подмосковье было представлено семью клубами: «Мамы Ястребов» из Серпухова, «Мамазонки» из Мытищ, «Драйв» из Балашихи, «Зоркий - 2» из Красногорска, «Футбольные мамы Знамя труда» из Орехово-Зуево, «Легион» из Солнечногорска и «Футбольные мамы Большевик» из Серпухова.
Все участники получили уникальные медали от организаторов, а команды, занявшие призовые места, были награждены специальными наградами от Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования на «Кубок футбольных мам» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
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