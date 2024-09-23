В Одинцово прошёл Кубок футбольных мам

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию во время квалификации 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» на Гран-при Сингапура. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что соревнование проходит на трассе «Марина-Бей» в городе.