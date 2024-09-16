В Павловском Посаде проведут международный турнир по смешанным единоборствам

Видео: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Десятый Международный турнир по смешанным боевым единоборствам MMA среди профессионалов OLD GUARD DIVISION на призы главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семёнова состоится 28 сентября во дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Турнир будет посвящён участникам специальной военной операции. Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение — 6+», — отмечается в сообщении.Подробная программа турнира будет опубликована на официальной странице профессиональной лига ММА OLD GUARD DIVISION в сети «ВКонтакте», а также в соцсетях администрации Павлово-Посадского округа.
Отмечается, что прошлогодний турнир собрал около 30 тысяч зрителей, наблюдавших за боями в онлайн-режиме.
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