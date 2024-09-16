Подмосковные голболисты завоевали медали чемпионата России

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Бронзовые медали завоевали женская и мужская сборные Московской области на чемпионате России по голболу, турнир проводился в спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Женская сборная Подмосковья обыграла в матче за третье место команду Тульской области со счётом 8:3, а мужская сборная региона выиграла у команды москвичей со счётом 13:8», — говорится в сообщении.Всего в турнире, который проходил с 7 по 12 сентября, приняли участие девять мужских восемь женских команд. Отмечается, что женская команда Московской области вошла в тройку лидеров впервые за десять лет.
Голбол является паралимпийским видом спорта, в него играют спортсмены с нарушением зрения.
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