В Петербурге появится новый спортивный комплекс

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В Санкт-Петербурге появится новый спортивный комплекс напротив дома №9, корпус 2 по Ленской улице в Красногвардейском районе. Об этом рассказали в Комитете по инвестициям.
«Сейчас инвестор осуществляет проектирование объекта. Проектные решения пока в разработке», – рассказали в ведомстве в беседе с «Петербургским дневником».
В двухэтажном спортивном комплексе разместят трибуны для 500 зрителей. Здесь будут проводить любительские соревнования по волейболу и баскетболу. Кроме того, в здании расположат тренерский зал, медицинский кабинет и фитнес-кафе.
При этом часть помещений площадью 150 квадратных метров инвестор передаст в собственность города.
По словам мэра Санкт-Петербурга Александра Беглова, новый спорткомплекс расширит возможности для занятий спортом в Красногвардейском районе и улучшит спортивную инфраструктуру в городе в целом.
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