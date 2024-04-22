Подмосковье примет участие в форуме «Здоровое общество» в Санкт-Петербурге

Фото: istockphoto / gorodenkoff
В Санкт-Петербурге состоится форум «Здоровое общество» по поддержке социальных проектов и инициатив в здравоохранении. Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса.
Форум пройдет с 17 по 18 июля в в Таврическом дворце.
Стоит отметить, что в мероприятии примут участие Россия, страны СНГ и БРИКС для развития высоких технологий и фармацевтической отрасли.
Читайте также:
Подольские студенты могут пройти практику в центре реабилитации «Ясенки»
Жителей Подмосковья приглашают на форум-фестиваль «Вера. Надежда. Любовь»
Жительниц Подмосковья приглашают на всероссийский женский бизнес-форум
«На форуме в целях развития взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между странами БРИКС и СНГ в области здравоохранения,будет организована специализированная выставка, в рамках которой ключевым игрокам сферы здравоохранения и регионам России будет предоставлена уникальная возможность презентовать общественно-значимые инновационные проекты и продемонстрировать соотечественникам и официальным иностранным делегациям новейшие достижения в области медицины и здравоохранения, обменяться передовым опытом и обсудить актуальные мировые тенденции в области охраны здоровья, стратегии противостояния угрозам глобальных вызовов современности и переход к персонализированной медицине», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что в мероприятии примут участие Россия, страны СНГ и БРИКС для развития высоких технологий и фармацевтической отрасли.
Читайте также:
Подольские студенты могут пройти практику в центре реабилитации «Ясенки»
Жителей Подмосковья приглашают на форум-фестиваль «Вера. Надежда. Любовь»
Жительниц Подмосковья приглашают на всероссийский женский бизнес-форум
Мира Полтева