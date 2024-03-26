В Петербурге пройдёт благотворительный забег в честь Года семьи

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В Санкт-Петербурге в Приморском парке Победы 26 мая состоится благотворительный забег «Бегом с Дневником» в честь Года семьи.
Сегодня, 26 мата, для всех желающих открылась регистрация на участие в мероприятии.
Отмечается, что забег будет проводится изданием «Петербургский дневник» и станет одним из центральных спортивных мероприятий Дня города. При этом, мероприятие пройдёт уже в третий раз.
Отмечается, что в рамках забега будет две дистанции – 5 и 10 км, а также детские старты.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Звёздном городке состоится «Гагаринский забег» к 90-летию великого космонавта. Мероприятие пройдёт 21 апреля 2024 года в 54 раз. Подать заявку на участие можно до 15 марта на официальном сайте мероприятия.
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Отмечается, что забег будет проводится изданием «Петербургский дневник» и станет одним из центральных спортивных мероприятий Дня города. При этом, мероприятие пройдёт уже в третий раз.
«Забег стал традиционным спортивным событием, которое дополняет программу празднования дня рождения Санкт-Петербурга. В этот раз забег посвящён Году семьи, и мы уверены, что все участники получат яркие впечатления и отметят День города в одном из самых больших и благоустроенных парков в городе», – отметил главный редактор издания Кирилл Смирнов.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Звёздном городке состоится «Гагаринский забег» к 90-летию великого космонавта. Мероприятие пройдёт 21 апреля 2024 года в 54 раз. Подать заявку на участие можно до 15 марта на официальном сайте мероприятия.
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Мелисса Тимофеева