В Петербурге ушла из жизни заслуженный тренер России по фехтованию Фаина Саевич

11 августа 2026, 11:52

Фото: iStock/trofimich

В Санкт-Петербурге скончалась заслуженный тренер России по фехтованию Фаина Саевич, которая посвятила более 50 лет своей жизни подготовке юных спортсменов.





В Федерации фехтования Санкт-Петербурга рассказали, что воспитанники Саевич добились успехов не только в спорте, но и в других сферах. До последнего дня Фаина Саевич работала с детьми и подготовила более 50 мастеров спорта, а также членов сборной команды РФ, участников первенств мира и Европы.



Племянник Фаины Саевич Александр Тарасов рассказал «Петербургскому дневнику», что именно она поставила его на спортивный путь. По его словам, она была добрым, душевным и профессиональным тренером.





«Она — тренер с большой буквы. В фехтовании эффективны и кнут, и пряник — по-другому нельзя. Тетя умела это совмещать», — отметил Тарасов.