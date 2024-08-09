В Подмосковье определят победителя абсолютного личного первенства по конкуру

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье стартовал лично-командный чемпионат России по конкуру, который считается самым зрелищным событием конноспортивного календаря. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Победитель абсолютного личного первенства в самой сложной дисциплине High Level определится 11 августа по итогам маршрута Гран-При с высотой препятствий до 155 см. Первый участник этого маршрута выйдет на старт в 15 часов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Чемпионат России по конкуру традиционно примет конноспортивный центр Horseka Sport. Это уникальное пространство позволяет сделать соревнования не только спортивным, но и культурным зрелище.
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В этом году за титул чемпиона России будут бороться как молодые амбициозные спортсмены, так и опытные всадники, в числе которых – лидер российской сборной Сергей Петров, а также мастер спорта международного класса Наталия Симония. Вместе с полукровным мерином Клёном. Она второй год удерживает чемпионский титул», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Чемпионат России по конкуру традиционно примет конноспортивный центр Horseka Sport. Это уникальное пространство позволяет сделать соревнования не только спортивным, но и культурным зрелище.
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Лора Луганская