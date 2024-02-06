В Подмосковье прошли соревнования по лыжным гонкам «Крещенские морозы»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Свыше 800 юных спортсменов приняли участие в «Крещенских морозах». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились на базе лыжного стадиона «Зоркий» в городском округе Красногорск.
В гонке приняли участие воспитанники спортивных школ в возрасте от 8 до 14 лет из Красногорска, Дубны, Подольска, Одинцова и Химок.
Стоит отметить, что второй этап гонок состоится на лыжном стадионе «Зоркий» 11 февраля среди дошкольников.
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В гонке приняли участие воспитанники спортивных школ в возрасте от 8 до 14 лет из Красногорска, Дубны, Подольска, Одинцова и Химок.
«Соревнования по лыжным гонкам «Крещенские морозы» имени прославленного тренера Сергея Веселова проводятся более 20 лет на лыжном стадионе «Зоркий». Организатором соревнований традиционно выступает управление по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск совместно с федерацией лыжных гонок Московской области», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что второй этап гонок состоится на лыжном стадионе «Зоркий» 11 февраля среди дошкольников.
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Мира Полтева