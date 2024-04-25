В Подмосковье проходит Кубок России по бодибилдингу и фитнесу

Фото: Мария Андрюхина
В Подольске стартовал 36-ой Кубок России по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу. Об этом сообщил корреспондент.
Соревнования проводятся в Ледовом дворце «Витязь» в городском округе Подольск.
В мероприятии участвуют порядка 1000 участников из 70 регионов страны и Беларуси, Казахстана, Киргизии. Кубок России проходит в нескольких номинациях: акробатический фитнес, артистический фитнес, бодифтинес, фитнес-бикини, классический, пляжный и атлетический бодибилдинг.
Стоит отметить, что команду Московской области представляют около 90 спортсменов.
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В мероприятии участвуют порядка 1000 участников из 70 регионов страны и Беларуси, Казахстана, Киргизии. Кубок России проходит в нескольких номинациях: акробатический фитнес, артистический фитнес, бодифтинес, фитнес-бикини, классический, пляжный и атлетический бодибилдинг.
«Сегодня у нас день регистрации, и в то же время выступают участники до 18 лет. То есть, можно сказать, что у нас один турнир переходит в другой, а в целом это один большой праздник спорта», — поделился президент региональной общественной организации «Федерация бодибилдинга Московской области» Роман Дудушкин.
Стоит отметить, что команду Московской области представляют около 90 спортсменов.
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Мира Полтева