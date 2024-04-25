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В Подмосковье проходит Кубок России по бодибилдингу и фитнесу

25 апреля 2024, 17:35
Фото: Мария Андрюхина

Фото: Мария Андрюхина

В Подольске стартовал 36-ой Кубок России по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу. Об этом сообщил корреспондент.
Соревнования проводятся в Ледовом дворце «Витязь» в городском округе Подольск.

В мероприятии участвуют порядка 1000 участников из 70 регионов страны и Беларуси, Казахстана, Киргизии. Кубок России проходит в нескольких номинациях: акробатический фитнес, артистический фитнес, бодифтинес, фитнес-бикини, классический, пляжный и атлетический бодибилдинг.



«Сегодня у нас день регистрации, и в то же время выступают участники до 18 лет. То есть, можно сказать, что у нас один турнир переходит в другой, а в целом это один большой праздник спорта», — поделился президент региональной общественной организации «Федерация бодибилдинга Московской области» Роман Дудушкин.

Стоит отметить, что команду Московской области представляют около 90 спортсменов.

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Каширские тхэквондисты по итогам онлайн-аттестации получили чёрные пояса
25 апреля 2024, 14:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В спортклубе «Кашира» прошла онлайн-аттестация на чёрные пояса по про- тхэквондо – боевому направлению этого вида спорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В состав аттестационной комиссии вошли мастер Чой Сун Мо (9 дан, Южная Корея) и мастер Хан Гремлян (8 дан, США). По результатам экзамена чёрные пояса и 1 дан получили Олег Портнов, Екатерина Пеликанова, Дмитрий Зимин и Александр Медак. Чёрные пояса и 2 дан достались Андрею и Алексею Бородиным», − говорится в сообщении.
В администрации поздравили лигу тхэквондо и её руководителя Олега Лима с успешной сдачей экзамена воспитанниками.

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#московская область
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Футбольный тренер Тарханов: Игра «Спартака» сейчас непредсказуема
25 апреля 2024, 13:28

Фото: iStock/FotografieLink

Российский футбольный тренер Александр Тарханов считает, что на данный момент игру «Спартака» предугадать невозможно, отметив, что матч «Спартак» — ЦСКА обещает быть интересным.
Напомним, в четверг, 25 апреля, в 20:30 по московскому времени состоится матч перенесенного 21-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».

«Не стал бы выделять явного фаворита в этой игре — у ЦСКА не будет трех игроков основы, у «Спартака» только ушел тренер, команда перестраивается. Хотя в последнем матче против «Ростова» они показали, что смена тренера уже позитивно сказалась», — заявил Тарханов в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, в настоящее время игру «Спартака» предугадать невозможно, особенно в подобном дерби появляется такой канал эмоций, что ожидать можно чего угодно.

По мнению Тарханова, матч будет интересным.

Напомним, ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Спартак» же набрал 38 очков и занимает пятое место.

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Футболист Умар Сако подписал контракт с ФК «Ростов»
25 апреля 2024, 12:00

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Ивуарийский футболист, защитник Умар Сако подписал контракт с ФК «Ростов». Это подтвердил футбольный агент Нассер Диалло.
Ранее сообщалось, что «Ростов» выкупил Умара Сако у болгарской «Арды». Футболитс пописал контракт с российским клубом до конца сезона-2026/27.

«Могу сказать, что Умар — игрок «Ростова», он доволен», — сказал Диплло в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, Сако перешел в «Ростов» в январе 2024 года. Он попал в команду на правах арендного соглашения. Всего за «Ростов» он успел провести восемь матчей. Однако пока отличиться результативными действиями ему не удалось.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Сако оценивается в 800 тысяч евро.

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#тренер
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«Металлург» завоевал Кубок Гагарина
«Металлург» обыграл «Локомотив» и стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина
24 апреля 2024, 23:59

Фото: istock / JohnAlexandr

Магнитогорский «Металлург» стал обладателем третьего в истории Кубка Гагарина, обыграв всех соперников в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В четвертом матче финальной серии «Металлург» обыграл на выезде ярославский «Локомотив» со счетом 2:1.

Ярославский клуб открыл счет в середине первого периода посредствам Ярослава Лихачева. Счёт сравнялся во втором отрезке, когда отличился Денис Зернов, забив на 40-й минуте. Победную шайбу уральцам принес Даниил Вовченко в третьем периоде, реализовать численное большинство.

До этого обладателем Кубка Гагарина был московский ЦСКА.

Ранее РУСАДА высказалось о причастности третьих лиц к применению допинга фигуристки Камилы Валиевой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#кхл
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#счёт
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«Возможно, вернется»: Тренер Непомнящий об отсутствии Дзюбы в основе
24 апреля 2024, 19:24

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение об отсутствии форварда Артёма Дзюбы в основе «Локомотива».
Об этом он заявил в беседе с RT.
По его словам, команде очень сложно судить, потому что никто не знает ситуации изнутри. При этом Дзюба получил травму и команда несколько матчей провела без него, напомнил Непомнящий.

«Рокировку» сделал Михаил Галактионов, и всё прошло успешно. Несколько раз Дзюба не очень удачно выходил на замену, добавил тренер, отметив, что это «абсолютно нормальный рабочий процесс».

Непомнящий выразил уверенность, что если Дзюба наберёт стопроцентную форму, он обязательно вернётся в основу.

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#футбол
#тренер
#россия
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Подмосковные борцы заняли два первых командных места на чемпионате России
24 апреля 2024, 17:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Подмосковья заняла два первых командных места на чемпионате России по восточному боевому единоборству. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству в дисциплине сито-рю проходил с 17 по 22 апреля в Лобне.

В соревнованиях приняли участие порядка 500 спортсменов из 27 регионов страны.

«В рамках чемпионата страны представители Московской области завоевали 6 золотых, 6 серебряных и 14 бронзовых медалей. На первенстве России в копилке сборной Подмосковья насчиталось 12 золотых, 10 серебряных и 21 бронзовая награда. Кроме этого, Ксения Астахова и Максим Друсинов были признаны лучшими спортсменами года», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что тренер сборной Московской области Андрей Поляков получил премию «Тренер года» в дисциплине сито-рю.

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«Спарта энд К-2» из Видного поборется за бронзу баскетбольной Суперлиги
24 апреля 2024, 15:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Женский баскетбольный клуб из Видного «Спарта энд К-2» сыграет за третье место в Суперлиге. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Во вторник подмосковная команда уступила соперницам из столичной «Руны» в полуфинальной серии со счётом 1:2. Заключительная игра проходила на площадке соперника и завершилась проигрышем гостей – 62:76. При этом ЖБК «Спарта энд К-2» выступа в усечённом составе – одна из лидеров клуба Софья Люлина пропустила матч из-за болезни.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Теперь видновчанки поборются за третье место с «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга. Первый матч серии пройдёт на выезде 27 апреля, ответный поединок – 1 мая в Видном.

Фото: пресс-служба Минспорта МО
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#московская область
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В РФС заявили, что в России посредственное качество футбола
Колосков: в России посредственное качество футбола
24 апреля 2024, 13:20

Фото: iStock/Pixfly

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что в России качество футбола посредственное, а значит не важно, сколько команд будет в РПЛ.
Напомним, ранее журналист Геннадий Орлов предложил расширить Премьер-Лигу до 18 клубов.

Колосков отметил, что вопрос расширения лиги обсуждают уже много лет. Разговоры об этом постоянно начинаются, когда сезон подходит к концу. Однако он отметил, что ещё ни разу не слышал достойных аргументов, которые обосновали бы увеличение числа команд.

По его словам, клубам ФНЛ не хватает качественных футболистов. Колосков обратил внимание на игроков на команды с 11 по 16 места в Премьер-Лиге и с 1 по 4 в ФНЛ. По его словам, там играют посредственные футболисты и совершенно нет никакой разницы, сколько команд будет в РПЛ.

«Соберите еще раз специалистов, футбольных людей, и пусть они расскажут, что для РПЛ оптимально 18 команд, так как построили стадионы, есть поля с подогревом. Еще раз подчеркну, дело не в количестве команд, а в качестве футбола. Оно у нас посредственное», — заявил Колосков в беседе с «РБ Спорт».

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#рпл
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РУСАДА высказалось о причастности третьих лиц к применению допинга Валиевой
РУСАДА не подтвердило причастность третьих лиц к применению допинга Валиевой
24 апреля 2024, 11:32

Фото: iStock/SeventyFour

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в беседе с ТАСС высказалась о причастности третьих лиц к применению фигуристкой Камилой Валиевой допинга.
По её словам, организация провела расследование, по итогам которой причастность третьих лиц к нарушению антидопинговых правил не была зафиксирована.

При этом она добавила, что РУСАДА хотело бы обладать большими полномочиями при расследованиях, например, как у правоохранительных органов.

Вместе с тем, Логинова заявила о готовности агентства продолжить расследование в случае получения новой информации. В настоящее время дело закрыто.

Напомним, что фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. В пробе спортсменки в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Из-за этого она лишилась золотой медали за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.

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#допинг
#фигурное катание
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