В Подмосковье пройдет юбилейный лыжный фестиваль «Гонка Легкова»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«В 2015 году я решил организовать первую «Гонку Легкова» и пригласил своих друзей поучаствовать, тогда я даже не предполагал, что из этого получится. И вот уже совсем скоро состоится 10-я юбилейная гонка. Проект растет и масштабируется, всё больше людей присоединяются к нам, и я очень этому рад! Ведь гонка – это про каждого из нас, она про традиции, про характер, про гордость за свою страну и её достижения, и не только спортивные», – поделился основатель фестиваля Александр Легков.
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