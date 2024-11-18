Тренер ФК «Ленинградец» пройдёт обследование после нападения в Астрахани

Вадим Евсеев (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)
Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Вадим Евсеев будет проходить обследование в столичной клинике из-за перенесённого нападения в Астрахани, передал он ТАСС.
«Чувствую себя более-менее. Проблемы с глазами остались, через неделю попаду в Москве в больницу. Но разговариваю с вами, уже хорошо», — поделился Вадим Евсеев.
Накануне главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Вадим Евсеев и трое других сотрудников клуба стали жертвами вооруженного нападения в городе Астрахань. Происшествие случилось в ночь на 18 ноября. Вадим Евсеев вместе с тремя сотрудниками шли в гостиницу после ужина в Астрахани. К ним подошли два незнакомца и попросили закурить. После отказа главного тренера ФК, зачинщики конфликта распылили ему в лицо перцовый баллончик. Ассистент тренера Александр Шмарко предпринял попытку вмешаться в конфликт, но незнакомцы ударили ножом ему в лицо.
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