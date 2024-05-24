«Забег Петров Первых» состоится в Петербурге

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В Санкт-Петербурге пройдёт костюмированный флешмоб «Забег Петров Первых», который станет частью благотворительного забега «Бегом с Дневником».
Отмечается, что сам забег приурочен ко Дню города.
В «Забеге Петров» примут участие более 100 человек, дистанция составит 352 м.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге состоится благотворительный забег «Бегом с Дневником», в котором примут участие и сотрудники Российского этнографического музея (РЭМ).
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В «Забеге Петров» примут участие более 100 человек, дистанция составит 352 м.
«В прошлом году я бежала с сыном Игорем, он профессиональный легкоатлет, ему 15 лет. В этом году к нам присоединится моя младшая дочь Маргарита, которой 11 лет. Придём, как обычно, пораньше, чтобы успеть пообщаться с горожанами и сфотографироваться со всеми желающими», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» петербурженка Светлана.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге состоится благотворительный забег «Бегом с Дневником», в котором примут участие и сотрудники Российского этнографического музея (РЭМ).
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Мелисса Тимофеева