В Польше обиделись на баннер «Красная армия освободила Варшаву»

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Институт национальной памяти Польши негативно отреагировал на баннер кипрских болельщиков с надписью «Красная армия освободила Варшаву», передало агентство РИА Новости.
«Мы не терпим символов советского порабощения в публичном пространстве, а пропаганда коммунистических символов в Польше юридически запрещена», — говорилось в заявлении института.
Ещё его представители сказали, что выдадут киприотам «современные польские учебники истории».
Также польская «Легия» пожаловалась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на баннер болельщиков кипрских болельщиков.
«Скандальный баннер болельщиков «Омонии», представленный во время вчерашнего матча, был направлен на искажение истины. От имени клуба и людей, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Варшавы и Польши, мы обратились в УЕФА сразу после матча, чтобы потребовать решительного ответа», — сообщалось в заявлении польского клуба.
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