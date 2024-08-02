В проекте «Суперлига Подмосковья» появилась шестая дисциплина

Фото: пресс-служба Минспорта МО
На платформе проекта «Суперлига Подмосковья» теперь можно тренироваться и участвовать в соревнованиях по новой дисциплине – роллеры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«Роллеры станут шестой дисциплиной проекта наряду с бегом, ходьбой, лыжными гонками, велоспортом и плаванием. Участники смогут кататься на роликовых коньках или лыжероллерах и набирать очки, которые будут учитываться в следующих зачётах: «Лига Роллеров», «Мультиспорт» среди мужчин и женщин, а также в различных возрастных группах. Дисциплина будет действовать два месяца, в течение августа и сентября», – отметили в ведомстве.Там добавили, что сегодня активными участниками проекта губернатора Московской области «Суперлига Подмосковья» уже стали более 20 тыс. человек, которые в ходе тренировок совместно выполнили более 1 тыс. различных спортивных заданий, совместно преодолев более 13 млн км.
География «Суперлиги Подмосковья» выходит за рамки региона. На портале зарегистрированы участники от Камчатки до Калининград - всего около 70 регионов России.
Узнать о проекте, стать его участником и получить информацию о регистрации на ближайшие мероприятия можно на сайте.
Все мероприятия проекта «Суперлига Подмосковья» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Читайте также:
Подмосковная теннисистка Мирра Андреева гарантировала себе олимпийскую медаль
В Павлово-Посадском округе проведут День физкультурника
Подмосковная спортсменка выиграла две медали на чемпионате России по грэпплингу
Лора Луганская