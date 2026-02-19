В прокат вышел фильм «Золотой дубль», посвященный Никите Симоняну
В широкий прокат вышел художественный фильм «Золотой дубль», посвящённый легенде отечественного футбола Никите Симоняну. Проект реализован при поддержке Министерства культуры РФ.
Картина позиционируется как социально значимый культурный проект, направленный на укрепление гражданской идентичности, преемственности поколений и сохранение исторической памяти. Авторы подчёркивают, что фильм соответствует приоритетам государственной культурной политики и популяризирует достижения российского спорта.
Просмотр картины возможен в том числе по программе «Пушкинская карта».
