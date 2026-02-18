«Черкизон. Ад и рай новой России» стал победителем премии «Большая цифра»

18 февраля 2026, 17:14

Фото: iStock/fergregory

Документальный сериал «Черкизон. Ад и рай новой России», снятый NM Studio специально для Okko, стал победителем Национальной премии «Большая цифра» в номинации «Документальный сериал». Победителей объявили 17 февраля на форуме CSTB.PRO.MEDIA.





Премию вручили уже в семнадцатый раз. Она считается одной из ключевых наград в сфере цифрового телевидения. В состав жюри входят журналисты, продюсеры, представители операторов и эксперты телерадиовещания. Они определяют лучшие проекты в категориях от инновационных технологий до оригинальных фильмов и сериалов собственного производства.



«Черкизон. Ад и рай новой России» выпустили в августе 2025 года. Он рассказывает о крупнейшем рынке, который превратился в самостоятельный мир со своими правилами и законами.





«Черкизон — не просто рынок. Это символ эпохи, когда страна жила по понятиям. Мы работали с живыми людьми, с их воспоминаниями, их восприятием эпохи вещевых рынков с высоты нынешнего времени. Профессиональное сообщество отметило наш фильм — это значит, что зрители и эксперты разглядели смыслы, которые мы закладывали», — рассказал режиссёр проекта и арт-директор News Media Holding Вадим Ватагин.