В Пушкинском округе проведут забег на «Кубок Розанова»

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Забег на «Кубок Розанова» впервые пройдёт в Пушкино 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Соревнования будут организованы Пушкинской клинической больницей и администрацией округа.
Начало забегов 15 июня в 10:00. Общая протяженность трассы составляет 5 километров.
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«Забег на «Кубок Розанова» приурочен ко Дню медицинского работника и направлен на привлечение жителей Подмосковья к систематическим занятиям физкультурой и популяризацию здорового образа жизни. В забеге, помимо медработников Пушкинской больницы, примут участие почти 100 наших коллег из Истры, Лыткарино, Можайска, Мытищ, Щелково, Балашихи и других городов Подмосковья», — поделилась председатель первичной профсоюзной организации больницы Ирина Бондаренко.
Начало забегов 15 июня в 10:00. Общая протяженность трассы составляет 5 километров.
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Мира Полтева