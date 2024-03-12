В Раменксом можно будет посетить зарядку с тяжелоатлетом Кокляевым

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Зарядка с легендой тяжелой атлетики Михаилом Кокляевым пройдет в Раменском. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Зарядка с восьмикратным России по тяжёлой атлетике Михаилом Кокляевым пройдет в рамках Всероссийской акции «Марафон зарядок».
Стоит отметить, что также для всех желающих будут работать мастер-классы, а также проводится различные соревнования и игры. Начало мероприятия 17 марта в 10:00.
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«Зарядка пройдет на стадионе «Красное знамя», где состоится спортивная масленица, в рамках которой и будет дан старт марафону. Откроет мероприятие и проведет мастер-класс для участников Михаил Кокляев. После чего спортивный праздник продолжится массовой пробежкой. Участники будут стартовать от раменского бегового клуба. На забег смогут выйти любители спорта всех возрастов», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева