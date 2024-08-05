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США в рамках кампании по «изоляции» российского спорта намерены нанести «удар» по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию. С таким заявлением выступила пресс-служба СВР (Службы внешней разведки) России.
Отмечается, что Соединённые Штаты собираются ударить по «самым русским» дисциплинам. Они намерены очернить российских спортсменов, чтобы убедить болельщиков со своего мира, что мощь и красота россиян являются не истинными, а лишь результатом применения каких-то препаратов и иллюзией.
Накануне сообщалось, что российские теннисистки 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер выиграли серебряные медали по итогам турнира на Олимпийских играх в Париже.
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Анастасия Чинкова