В сборной Никарагуа оценили организацию матча с Россией словами «высший уровень»
Спортивный директор сборной Никарагуа Хавьер Салинас в беседе с Metaratings.ru оценил организацию Betboom товарищеского матча со сборной России и взаимодействия с Российским футбольным союзом.
По словам Салинаса, сотрудничество с Российским футбольным союзом прошло на высоком профессиональном уровне. Он подчеркнул, что в итоге был заключён контракт и состоялся обмен информацией.
«У нас много молодых игроков, и такие игры дают им бесценный опыт. Мы благодарны России, Ирану, Уругваю за то, что они соглашаются играть с нами – сборной, которая находится на 130-м месте в рейтинге. После каждого такого матча мы становимся сильнее», — заключил Салинас.
Встреча команд России и Никарагуа состоялась 27 марта в Краснодаре и закончилась победой российской сборной со счётом 3:1. 31 марта сборная России встретится с командой Мали. Этот матч пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 по московскому времени.