В сборной Никарагуа оценили организацию матча с Россией словами «высший уровень»

30 марта 2026, 14:54

В сборной Никарагуа высоко оценили организацию матча с Россией

Спортивный директор сборной Никарагуа Хавьер Салинас в беседе с Metaratings.ru оценил организацию Betboom товарищеского матча со сборной России и взаимодействия с Российским футбольным союзом.





По словам Салинаса, сотрудничество с Российским футбольным союзом прошло на высоком профессиональном уровне. Он подчеркнул, что в итоге был заключён контракт и состоялся обмен информацией.





«У нас много молодых игроков, и такие игры дают им бесценный опыт. Мы благодарны России, Ирану, Уругваю за то, что они соглашаются играть с нами – сборной, которая находится на 130-м месте в рейтинге. После каждого такого матча мы становимся сильнее», — заключил Салинас.