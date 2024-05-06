В Серебряных Прудах в библиотеке стартовала акция «Стена Памяти»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
Акция «Стена Памяти» стартовала в центральной библиотеке г.о. Серебряные Пруды. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Акция проводится в центральной библиотеке и является одним из новых форматов проведения «Бессмертного полка».
Стоит отметить, что для участия желающие могут принести портрет своего родного героя, который станет частью стены.
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«Эта акция — возможность собраться всей семьей, достать старые фотографии, рассказать детям историю Великой Победы, и принести портреты своих героев для «Стены памяти», чтобы почтить память всех, кто защищал нас во время Великой Отечественной войны», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что для участия желающие могут принести портрет своего родного героя, который станет частью стены.
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Мира Полтева