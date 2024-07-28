В сети появились личные данные израильских участников Олимпиады

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Личные данные израильских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, были опубликованы в Интернете. Об этом сообщило Французское агентство новостей (AFP).
По данным агентства, в социальных сетях были опубликованы идентификаторы и пароли для различных сервисов, а также результаты анализов крови. В настоящее время французское Управление по борьбе с киберпреступностью (OFAC) пытается удалить личные данные спортсменов.
Церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Париже 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Победителям и призерам вручаются медали, состоящие из кусочков металла, взятых с Эйфелевой башни.
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Александр Климов