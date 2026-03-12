В совете IIHF заявили об отсутствии санкций против России и Белоруссии

12 марта 2026, 20:18

Член совета IIHF Козиолс: у нас нет санкций против РФ и Беларуси

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Член совета IIHF и генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс объяснил Odds.ru, почему сборная США продолжает выступать на международных турнирах, несмотря на конфликт с Ираном.