В совете IIHF заявили об отсутствии санкций против России и Белоруссии
Член совета IIHF и генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс объяснил Odds.ru, почему сборная США продолжает выступать на международных турнирах, несмотря на конфликт с Ираном.
По его словам, сейчас под санкциями IIHF не находится ни одно государство. В качестве примера он привёл ситуацию с Молдавией, которую исключили из IIHF из‑за неуплаты взносов. Именно это, подчеркнул Козиолс, и было настоящими санкциями.
При этом в отношении России и Белоруссии, отметил он, рестрикций нет — действует решение, связанное с вопросами безопасности при проведении чемпионатов. Козиолс также заявил, что СМИ следует точнее объяснять аудитории причины таких решений. Речь идёт не о санкционном механизме, а о рисках и организационных сложностях, включая проблемы с получением виз в ряде стран.
Российские и белорусские команды не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года.
