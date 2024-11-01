В спортивном проекте «Единая школьная лига Подмосковья» Домодедово представляют 13 команд

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
В рамках спортивного проекта «Единая школьная лига Московской области» 13 общеобразовательных учреждений городского округа Домодедово представляют свои команды, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«В проекте у меня простая роль — быть тем человеком, который направляет и вдохновляет детей. Я думаю, это основная мотивация от меня. Что касается самих видов спорта в проекте, я уверен, что они будут расширяться. У каждого есть шанс себя проявить, учитывая такой размах — можно стать героем всей Московской области», — сказал Алдонин.
Ведущими церемонии открытия стали спортивный журналист и телеведущая Эмма Гаджиева и блогер Янгер.
В рамках мероприятия состоялось подписание хартии Школьной лиги капитанами команд из городских округов Московской области. В рамках Школьной лиги участники будут соревноваться в четырёх видах спорта: футзале, волейболе, баскетболе 3 × 3 и шахматах.
«Это очень крутой проект, который позволяет школьникам пробовать себя в разных направлениях, не только в учёбе. Очень приятно, что существует такой проект, который позволяет детям прочувствовать единение, единение команды, единение школы и даже единение целого городского округа. Это очень круто, очень полезно и, я уверена, поможет всем ребятам в их дальнейшем пути к успехам», — рассказала Гаджиева.
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Дайана Хусинова