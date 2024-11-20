Баскетболисты из Раменского поучаствуют в детской баскетбольной лиге «Спартак JUNIOR»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
Раменские баскетболисты из Федерации баскетбола примут участие в детской баскетбольной лиге «Спартак JUNIOR», сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
10:40 — «Спартак JUNIOR» ФОК «Спартак» против «РамФБ-1» (11–12 лет); 11:50 — «Спартак JUNIOR» против «РамФБ-2» (11–12 лет) в школе № 26; 13:00 — «Спартак JUNIOR» ФОК «Спартак» против «РамФБ» (13–14 лет).
Гандбольная команда «Чеховские медведи» победила в матче OLIMPBET Суперлиги
В Шатуре продолжается набор детей в школу дзюдо и самбо
Подмосковные тхэквондисты взяли 26 медалей чемпионата и первенства России
Дайана Хусинова