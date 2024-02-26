В турнире смешанных единоборств в Мытищах приняли участие 100 спортсменов

Фото: Роман Яковлев
Сто борцов стали участниками турнира смешанных единоборств «Bodao fighting championship» в Мытищах, в том числе — и юные спортсмены. Для них действовали особые правила, передаёт корреспондент Роман Яковлев.
Участники младше 10 лет не могли использовать ряд болевых приёмов, а также бить соперника по голове. Кроме того, судья мог остановить бой по своему усмотрению.
Организатором турнира стал бразилец Франсимар Баррозо — профессиональный боец и тренер. Сейчас он живёт в Мытищах и вместе с женой Анастасией управляет залом единоборств.
Баррозо рассказал, что планирует развивать в Мытищах единоборства, при этом сделать особенный акцент на детский спорт. Он также сообщил, что планирует и впредь организовывать турниры и что приложит усилия, чтобы состязания проходили в просторных залах — для большего числа участников и зрителей.
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«Дети часто выступают по разным правилам своих федераций. (…) Останавливать детские бои я буду по принципу — чтобы не было травм», — предупредил участников и зрителей судья турнира, профессиональный боец Султанали Давудов.
Баррозо рассказал, что планирует развивать в Мытищах единоборства, при этом сделать особенный акцент на детский спорт. Он также сообщил, что планирует и впредь организовывать турниры и что приложит усилия, чтобы состязания проходили в просторных залах — для большего числа участников и зрителей.
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Лев Каштанов