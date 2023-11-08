В Жуковском прошёл турнир по шахматам «Мемориал В. Н. Коновалова»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В молодёжном центре «Дружба» в подмосковном Жуковском состоялся открытый городской турнир по шахматам «Мемориал В. Н. Коновалова». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Турнир был проведён в память основателя клуба «Двойной шах» Валерия Николаевича Коновалова. В мероприятии приняли участие 50 спортсменов в возрасте от 12 до 90 лет. Участники были не только из Жуковского, но и из Москвы, Раменского, а также Люберецкого и Раменского районов.
По итогу состязаний в основном составе первое место занял Антон Ситников из Москвы, второе — Сергей Архипов из посёлка Малаховка), третье – Олег Пыхтинов из Раменского.
Среди ветеранов первое, второе и третье места заняли соответственно тренер по шахматам молодёжного центра «Дружба» Михаил Кузнецов, раменчанин Михаила Медведева, и Алексей Горбатов из Жуковского.
Что касается школьников, то здесь в турнире победителем стал Дмитрий Приходько из Раменского, серебро завоевал Кирилл Глазов из Москвы, бронзу – Тигран Сейранов тоже из Раменского.
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По итогу состязаний в основном составе первое место занял Антон Ситников из Москвы, второе — Сергей Архипов из посёлка Малаховка), третье – Олег Пыхтинов из Раменского.
Что касается школьников, то здесь в турнире победителем стал Дмитрий Приходько из Раменского, серебро завоевал Кирилл Глазов из Москвы, бронзу – Тигран Сейранов тоже из Раменского.
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Мелисса Тимофеева