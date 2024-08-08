Васильев назвал WADA ручной организацией

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал заявление главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о неповсеместном распространении Всемирного антидопингового кодекса на американских спортсменов.
«WADA создано для всех, кроме Америки. Сколько было прецедентов, когда американские спортсмены, нарушавшие допинговый кодекс, уходили от ответственности. Либо надо менять кодекс WADA, либо создавать другую организацию. Это ручная организация. Хотя Банька и руководит WADA, и делает высказывания, обличающие США, но всё это — 100% показуха. Сделать вид, что для Америки нет исключений, — это враньё», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Васильев.
Ранее международный олимпийский комитет провёл в Париже церемонию награждения сборных США и Японии медалями командного турнира фигуристов на Играх-2022 в Пекине.
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