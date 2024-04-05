В Кремле рассказали об отношении к желающим выступить на ОИ российским спортсменам

Фото: iStock/brunocoelhopt
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил отношение к российским теннисистам, которые хотят выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает РИА Новости.
«Мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового. Для нас они все равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», – заявил Песков.
Он напомнил, что российские спортсмены должны сами решить, участвовать им в турнире или нет. Песков также отметил, что МОК не просил российских спортсменов подписывать какие-либо документы.
Ранее, 5 апреля, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что россияне, выступающие на Играх, не должны иметь гражданства. В тот же день президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал команду российских теннисистов, желающих выступить на Играх, командой иностранных агентов.
Читайте также:
Эрдоган собирается обсудить с Байденом риски из-за ситуации с Украиной
Киевский политолог Карасёв уличил НАТО в попытке защититься от России руками украинцев
В Николаевской области прогремели взрывы
Александр Климов