Юного велогонщика насмерть сбила машина во время тренировки в Италии
Итальянский велогонщик Франческо Маццолени погиб в 18 лет после того, как его сбила машина. Об этом сообщает портал Cycling Up To Date.
Трагедия произошла в воскресенье днём недалеко от коммуны Барцана на севере Италии. Спортсмен попал под колёса автомобиля, когда тренировался на родной трассе. От полученных травм он скончался на месте.
В команде Gooddshop Yoyogurt, за которую выступал Маццолени, назвали день гибели велогонщика очень печальным и подчеркнули, что юноша ушёл из жизни слишком рано.
