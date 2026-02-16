Юного велогонщика насмерть сбила машина во время тренировки в Италии

16 февраля 2026, 03:05

В Италии 18-летнего велогонщика Франческо Маццолени насмерть сбила машина

Фото: iStock/Toa55

Итальянский велогонщик Франческо Маццолени погиб в 18 лет после того, как его сбила машина. Об этом сообщает портал Cycling Up To Date.