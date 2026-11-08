«Верю, что она будет лидером сборной»: Губерниев оценил перспективы фигуристки Трусовой поле выступления в Китае

08 ноября 2026, 00:59

Журналист Губерниев: фигуристка Трусова способна оставаться лидером сборной

Александра Трусова (Фото: Telegram @avtrusovaofficial)

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении Александры Игнатовой (Трусовой) на третьем этапе Гран‑при ISU в Шэньчжэне. Его слова цитирует Metaratings.ru.





В беседе с изданием Губерниев высоко оценил уровень спортсменки. По его мнению, она прекрасно выступила и готова бороться за призовые места в будущем.



«В том, что Александра в состоянии быть лидером сборной в течение ближайших четырёх лет, я не сомневаюсь. Она крайне мотивирована, это волевая девочка, одна из самых психологически устойчивых», — заявил журналист.