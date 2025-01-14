Вихлянцева назвала главных фаворитов Australian Open

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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева назвала Янника Синнера и Арину Соболенко главными фаворитами Australian Open-2025. Также она обратила внимание на еще двух спортсменок — Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.
«Из фаворитов — самое простое: Янник Синнер и Арина Соболенко. Сейчас вопрос, как к турниру готова Ига Швёнтек, она взяла нового тренера в команду. Интересно взглянуть на Лену Рыбакину. И как на Синнере скажется допинговая история и апелляция, хотя на US Open это никак не повлияло на него», — поделилась она в интервью Metaratings.ru.Вихлянцева отметила, что могут порадовать и приятно удивить Мирра Андреева, Даниил Медведев и Диана Шнайдер.
Напомним, квалификационные игры прошли с 6 по 10 января, а матчи основных сеток состоятся с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира оценивается в 96 500 000 австралийских долларов.
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