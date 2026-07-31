Вице-президент ФХР сравнил подход российских школ хоккея с канадскими

31 июля 2026, 12:26

Вице-президент ФХР Ротенберг: подход РФ не уступает Канаде и превосходит ее

Фото: istockphoto/vchal

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг оценил уровень развития отечественного хоккея в сравнении с Северной Америкой. Об этом стало известно 31 июля.





По его словам, система подготовки, заложенная в программе «Красной Машины», не только не уступает зарубежным аналогам, но и превосходит подходы Канады и США, пишет «РБ Спорт». Главной целью долгосрочного проекта специалист назвал победу воспитанников его академии над сборной Канады на международной арене через 10-15 лет.



При этом Ротенберг подчеркнул, что для достижения результата необходимо массовое строительство катков и внедрение программы «Красная Машина Двор» в каждом городе, чтобы хоккей стал доступен «в каждом дворе». Особый акцент тренер сделал на гармоничном воспитании спортсменов: сочетании учебы, занятий разными видами спорта и развитии личностных качеств.





«Хороший хоккеист — это хороший человек», — резюмировал он, отметив, что реальные плоды методик станут видны только на взрослых чемпионатах мира, когда нынешние дети войдут в состав национальной команды.