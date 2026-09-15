Вице-президент РФС Бельский: Россия ждёт возвращения в ФИФА и УЕФА

15 сентября 2026, 10:57

Фото: iStock/Rost-9D

Россия ждёт возвращения своих спортсменов в ФИФА и УЕФА. Такое заявление сделал президент Федерации футбола Санкт-Петербурга и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.





В разговоре с «Петербургским дневником» он уточнил, что на сегодняшний день пока нет сроков рассмотрения вопроса о допуске футбольных команд из РФ на международные соревнования. Однако это рано или поздно случится. Тогда россиянам придётся стартовать в ранних квалификационных раундах еврокубков.





«Поскольку национальная команда отстранена от официальных матчей высокого уровня, первоочередной задачей станет форсированная игровая практика через товарищеские матчи: против крепких середняков Азии, Латинской Америки и стран БРИКС», — отметил Бельский.