Названо место сборной России в рейтинге ФИФА после ЧМ-2026
Сборная России сохранит 35‑е место в рейтинге ФИФА по итогам чемпионата мира по футболу. Такой вывод сделали аналитики ТАСС после соответствующих подсчётов.
В активе РФ — 1 529 очков. При этом с 2022 года российские сборные и клубы не участвуют в международных соревнованиях.
Позиции сборной России в рейтинге удалось удержать несмотря на то, что её обошла команда Парагвая (1 542 очка). Южноамериканцы добрались до 1/8 финала и в результате поднялись в рейтинге. В то же время сборная Панамы, не сумевшая выйти из группы, потеряла десять позиций (1 478 очков), что позволило России не опуститься ниже.
Напомним, в финальном противостоянии на чемпионате мира сошлись национальные сборные Аргентины и Испании. Победу одержала команда с европейского континента.
Читайте также: