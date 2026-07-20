Названо место сборной России в рейтинге ФИФА после ЧМ-2026

20 июля 2026, 06:16

Сборная России по футболу сохранит 35-е место в рейтинге ФИФА после ЧМ-2026

Фото: istockphoto/Pixfly

Сборная России сохранит 35‑е место в рейтинге ФИФА по итогам чемпионата мира по футболу. Такой вывод сделали аналитики ТАСС после соответствующих подсчётов.