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Папа римский Франциск при жизни назвал народы России и Украины братскими

Папа римский Франциск при жизни назвал народы России и Украины братьями и соседями
Папа римский Франциск (Фото: iStock/Birute)

Папа римский Франциск (Фото: iStock/Birute)

Папа римский Франциск незадолго до своей кончины дал интервью, в котором подчеркнул братские связи между народами России и Украины. Информация об этом стала доступной благодаря председателю Всемирного союза староверов Леониду Севастьянову. Он лично общался с понтификом и передал материалы агентству РИА Новости.
«Украина и Россия являются братскими народами и соседями. Соседями они будут всегда, при любых обстоятельствах в силу географии. Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери», — сообщается в интервью папы Франциска РИА Новости.
Ранее, в марте 2022 года, папа совершил обряд посвящения России и Украины непорочному сердцу Девы Марии, веря в мирное разрешение конфликта между странами.

Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет после инсульта, усугубленного хроническими болезнями. Он возглавлял католическую церковь с 2013 года, активно выступал за мир, был против любых войн и против ядерного оружия, а также призывал к мировому братству. Папу похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

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Участники акции «Услышать Победу» смогут послушать архивные записи до 15 мая
06 мая 2025, 22:38

Фото: iStock / goodmoments

Всероссийская акция «Услышать Победу» продлится до 15 мая. Она проводится в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Акция позволит всем желающим погрузиться в атмосферу исторических событий 1945 года через архивные аудиозаписи. Чтобы прикоснуться к живым свидетельствам военного времени, нужно позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 200-0905.
«На горячей линии можно услышать голоса непосредственных участников великих событий. В коллекции архивных записей – исторические моменты: легендарный диктор Юрий Левитан объявляет о падении нацистской Германии, маршал Георгий Жуков выступает во время подписания капитуляции Германии. Помимо этого, можно послушать воспоминания Лидии Овчаренко – легендарной регулировщицы, находившейся в тот памятный день у стен Бранденбургских ворот», – рассказали организаторы проекта.
Они пригласили всех присоединиться к акции и вспомнить значимые моменты истории, связанные с Победой.


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#история
#россия
#акция
#архив
#великая отечественная война
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Кабмин предложил новые меры для борьбы с хищением средств россиян
Кабмин предложил внести изменения в закон о банковской деятельности
06 мая 2025, 20:26

Фото: istockphoto/Yury Gubin

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и в закон «О банковской деятельности» предложило внести правительство России. Как пишет «Коммерсантъ», новые правила позволят следователям блокировать средства на счетах россиян без судебного решения при подозрении, что деньги были украдены. Блокировка будет распространяться только на украденную сумму, а не на весь счет, и будет действовать не больше десяти дней, уточнили обозреватели.
По мнению экспертов, оперативные меры такого рода могут сыграть ключевую роль в борьбе с аферистами, но их может быть недостаточно. Мошенники могут похитить средства прежде, чем банк выполнит требование правоохранительных органов.

Исходя из пояснительной записки, проект закона разработан, чтобы повысить эффективность борьбы с хищениями денег с использованием технологий. До этого следствие должно было получить судебное решение, что замедляло процесс. Предполагаемый закон обеспечит более оперативные меры, но при этом они будут контролироваться.

Средства можно будет блокировать по разрешению прокурора и при наличии соответствующего уголовного дела. Эксперты резюмировали, что нужны дополнительные меры не только со стороны правоохранителей, но и банковских структур.

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#россия
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#деньги
#госдума
#закон
#новости
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В МВД назвали пять предлогов мошенников для выманивания кода от «Госуслуг»
Мошенники используют для своих схем маркетплейсы и доставки
06 мая 2025, 20:04

Фото: istockphoto/Dzurag

Предлоги мошенников для выманивания кода от «Госуслуг» связаны с медицинскими организациями, коммунальными службами, маркетплейсами, доставками и сменой домофона в подъезде. Об этом сообщили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве пояснили, что на первом месте в антирейтинге идут именно доставки и маркетплейсы. Аферисты сообщают про посылку, а затем требуют подтвердить личность, чтобы передать отправление курьеру.

Говоря о смене домофона в подъезде, мошенники предлагают привязать ключи к другому телефонному номеру и продиктовать код. Запись к врачу — еще один предлог злоумышленников, при котором они просят код из СМС для подтверждения личности.

Правоохранители добавили, что мошенники могут представляться сотрудниками «Почты России» или образовательных организаций.

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#мир
#россия
#мошенники
#мвд
#госуслуги
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Синоптик раскрыла, что ждет москвичей на майских праздниках
Позднякова посоветовала москвичам тепло одеваться и брать зонт на праздники
06 мая 2025, 18:11

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Температура в Москве и Подмосковье в предстоящие длинные выходные, которые являются вторыми в этом месяце, останется ниже климатической нормы. Однако погодные условия будут достаточно комфортными: сильный ветер не ожидается, а осадки будут незначительными и не затронут все районы.
Таким образом, жители столицы смогут провести время на улице или отправиться за город в День Победы и другие нерабочие дни. Главное — одеться потеплее и, на всякий случай, захватить зонт. Исключение может составить только последний выходной — 11 мая, когда осадков может быть больше. Об этом сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«Температура будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы и будет больше напоминать середину апреля. Однако сильных осадков и снега в праздничные дни мы не предсказываем», — отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам метеоролога, ночи в Москве и области будут прохладными: минимальная температура составит от 1 до 6 градусов. В ночь на День Победы температура может опуститься до -1 градуса, так как облака над городом разойдутся и небо станет ясным, добавила специалист.

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Евсеев день 7 мая: как избежать финансовых трудностей и что нужно успеть посадить в землю для урожая, народные приметы
06 мая 2025, 17:54

Фото: iStock/Claude Laprise

В народном календаре 7 мая отмечается Евсеев день. В этот день, согласно обычаю, наши предки заканчивали сеять овёс, и поэтому существует поговорка «Евсей — Овсы отсей».

Православные верующие в этот день почитают мучеников Никомидийских Евсевия, Неона, Леонтия и Лонгина. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ Domingo Saez Romero

Евсевий, Неон, Леонтий и Лонгин и ещё 40 человек стали свидетелями пыток, которые претерпел Георгий Победоносец. Смотрящие на страдания великомученика Георгия были удивлены его стойкости и непоколебимости и сами уверовали в Иисуса Христа.

В то время Римской империей управлял Диоклетиан, который славился своей беспощадностью к последователям христианской веры. Он был приверженцем языческих божеств и отвергал христианство. Евсевия и других христиан отвергнувших язычество схватили и заточили в темницу.

Спустя некоторое время им было предложено совершить обряд поклонения идолам в соответствии с указом правителя. Они отказались. За неповиновение их подвергли жестоким истязаниям. Мучеников избивали раскалёнными металлическими прутьями до тех пор, пока не сошла вся плоть и не обнажились кости. После этого их казнили, отрубив головы.

Приметы дня


Фото: iStock/ Julia_Sudnitskaya

  • На Евсевия комары летают стаей — к урожаю овса.
  • Заморозки 7 мая — к богатому урожаю.
  • Листья на берёзе распустились — пора сажать картофель.
  • Над домом кружит стая птиц — к удаче.

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Что можно делать 7 мая


Наши предки в этот день, помимо посева овса, также высаживали раннюю капусту. Они верили, что именно при посадке 7 мая она вырастет крепкой и будет долго храниться.

В день Евсея принято готовить кушанья из овса. Считается, что это принесёт в дом благополучие. Обычно в этот день все близкие собирались за одним столом, чтобы отведать овсяную кашу и блины.

Умывание росой в этот день обеспечит девушкам долгую красоту и здоровье.

Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/ Oleg Elkov

Согласно народным приметам, это не лучший день для новых знакомств. Люди, с которыми вы познакомитесь сегодня, могут принести вам неприятности в будущем.

На Евсея не принято пересчитывать деньги. Того, кто нарушит запрет, ждут финансовые проблемы и нищета.

День Евсея требует порядка. Не стоит разбрасывать вещи или относиться к ним небрежно. Это может запутать судьбу и сказаться на личном благополучии.

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