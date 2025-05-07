Папа римский Франциск при жизни назвал народы России и Украины братскими

Папа римский Франциск (Фото: iStock/Birute)
Папа римский Франциск незадолго до своей кончины дал интервью, в котором подчеркнул братские связи между народами России и Украины. Информация об этом стала доступной благодаря председателю Всемирного союза староверов Леониду Севастьянову. Он лично общался с понтификом и передал материалы агентству РИА Новости.
«Украина и Россия являются братскими народами и соседями. Соседями они будут всегда, при любых обстоятельствах в силу географии. Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери», — сообщается в интервью папы Франциска РИА Новости.Ранее, в марте 2022 года, папа совершил обряд посвящения России и Украины непорочному сердцу Девы Марии, веря в мирное разрешение конфликта между странами.
Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет после инсульта, усугубленного хроническими болезнями. Он возглавлял католическую церковь с 2013 года, активно выступал за мир, был против любых войн и против ядерного оружия, а также призывал к мировому братству. Папу похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
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