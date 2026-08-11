Выяснилось, сколько «Спартак» предложил Дегтеву
Московский «Спартак» заинтересован в приобретении голкипера «Сочи» Александра Дёгтева. Об этом стало известно 11 августа.
По данным Metaratings.ru, красно-белые уже предложили 21-летнему вратарю личный контракт с ежемесячной зарплатой в пять миллионов рублей. Источники информируют о расхождениях в оценке суммы трансфера между клубами.
Согласно одной из версий, «Спартак» готов заплатить за футболиста 140 миллионов рублей фиксированной суммы и еще 60 миллионов в виде бонусных выплат. В то же время, по сведениям «Чемпионата», московский клуб предлагает за переход 200 миллионов рублей, тогда как «Сочи» рассчитывает выручить за игрока 250 миллионов рублей.
Действующее соглашение Дёгтева с сочинским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне вратарь провел пять матчей в РПЛ, пропустил семь голов и один раз отыграл «на ноль». Рыночная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.
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