Выяснилось, сколько «Спартак» предложил Дегтеву

11 августа 2026, 20:31

«Спартак» предложил вратарю Дегтеву пять миллионов рублей ежемесячно

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении голкипера «Сочи» Александра Дёгтева. Об этом стало известно 11 августа.