Власти России приложат усилия для повышения доступности спорта, заявил Путин

Фото: сайт Кремля
Власти России будут прилагать больше усилий для повышения доступности занятий спортом для граждан. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе презентации новых спортивных объектов.
Глава государства подчеркнул важность повышения доступности массового спорта и массовых спортивных движений. Власти будут и дальше работать в этих направлениях, в том числе над созданием условий для эффективной подготовки профессиональных спортсменов.
Путин выразил уверенность, что добиться поставленных целей поможет сплочённая работа представителей бизнеса, власти и общества.
Также президент отметил, что около 76 миллионов россиян систематически занимаются спортом. Это около 57% всего населения России. По его словам, на показатель влияет модернизация и строительство новых спортивных объектов, а также выпуск отечественной экипировки.
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Путин выразил уверенность, что добиться поставленных целей поможет сплочённая работа представителей бизнеса, власти и общества.
Также президент отметил, что около 76 миллионов россиян систематически занимаются спортом. Это около 57% всего населения России. По его словам, на показатель влияет модернизация и строительство новых спортивных объектов, а также выпуск отечественной экипировки.
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Анастасия Чинкова