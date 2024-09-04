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Во Владивостоке состоялся хоккейный гала-матч «Сделано в России»

04 сентября 2024, 16:33
Фото: iStock/JohnAlexandr

Фото: iStock/JohnAlexandr

Хоккейный гала-матч провели во Владивостоке под эгидой бренда «Сделано в России», который продвигает Российский экспортный центр, сообщает пресс-служба РЭЦ.
«Игра состоялась на льду концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена». Она стала ярким событием Восточного экономического форума и собрала на льду легендарных хоккеистов и ведущих представителей бизнеса», — говорится в сообщении.
На лёд в поддержку национального бренда вышли команды, в составе которых сыграли как госструктур и бизнеса России и других стран, так и именитые спортсмены: Сергей Коньков, Валерий Каменский, Сергей Мозякин, Илья Ковальчук, Вячеслав Буцаев, Сергей Бобровский, Виталий Прохоров и Данис Зарипов.



Для гостей матча провели автограф-сессию с легендами хоккея. Кроме того, перед игрой зрителям представили продукты отечественного производства — в выставке приняли участие 19 компаний из одиннадцати российских регионов.

Подробная информация о программе «Сделано в России» размещена на сайте РЭЦ.

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#россия
Представительницы Подмосковья стали чемпионками мира по спасательному спорту
12 сентября 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Анжелика Малинина и Мария Катасёва из Московской области в составе женской сборной России одержали победу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который проводился в китайском городе Харбин, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Команды соревновались в четырёх дисциплинах: подъём по штурмовой лестнице, полоса препятствий, боевое развёртывание и пожарная эстафета. По итогам турнира первое место в командном зачёте среди женщин завоевала сборная России, в составе которой выступили представительницы Подмосковья Мария Катасёва и Анжелика Малинина», — говорится в сообщении.
Кроме того, Анжелика Малинина завоевала золотую медаль в пожарной эстафете и заняла второе место в боевом развёртывании.

Отмечается, что мужская команда России заняла в общем зачёте третье место.

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#московская область
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На матче розыгрыша Кубка футбольных мам в Дубне определились победители трёх наград
12 сентября 2024, 12:20

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В городском округе Дубна на стадионе «Волна» прошли матчи розыгрыша Кубка футбольных мам. В турнире участвовали команды из Москвы, Орехово-Зуева и Дубны, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Золотой Кубок завоевали «Футбольные мамы Москвы», которые в финальном матче одержали победу над представителями клуба «Футбольные мамы Знамя Труда» из Орехово-Зуева.

Третье место заняла команда «Спартак Юниор Мамы красные» из Дубны.

В финальной встрече за «Серебряный Кубок» победителем стала еще одна дубненская команда — «Спартак Юниор мамы белые», которая преодолела сопротивление «Футбольных мам Динамо», также представляющих Дубну. Третьей призовой командой стали «Динамо Дубна».

«Кубок Надежды» был присуждён команде «Дворовые девчата» из Дубны.

Лучшие игроки турнира также получили индивидуальные награды. Призерами стали Светлана Волкова (команда «Знамя Труда»), Алла Шидакова («Футбольные мамы Динамо»), Екатерина Мошкова («Спартак Юниор Мамы красные»), Таисия Покидова («Спартак Юниор Мамы белые»), Елена Неясова («Футбольные мамы Москвы»), Виктория Матюшина («Дворовые девчата») и Татьяна Давыдова («Динамо Дубна»).

Каждый участник спортсмен получил уникальную медаль от организаторов АНО «Футбольные мамы», а команды, занявшие призовые места, были награждены специальными призами от министерства физической культуры и спорта Московской области.

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В Подмосковье состоится первый матч нового сезона волейбольной Суперлиги
12 сентября 2024, 09:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первый матч нового волейбольного сезона российской Суперлиги состоится 16 сентября в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе: спортсменки клуба «Заречье-Одинцово» сразятся с красноярской командой «Енисей», сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Встреча начнётся 19:00. Ведущим будет известный российский комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что состав команды «Заречье-Одинцово» усилился двумя новыми волейболистками: к подмосковным спортсменкам присоединились Ева Павлович Мори из сборной Словении, а также чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр 2020 года в составе сборной Сербии Мина Попович. А главным тренером клуба стал Константин Ушаков, ранее возглавлявший столичный клуб «Динамо».

Календарь игр нового сезона Суперлиги размещён на официальном сайте команды «Заречье-Одинцово».

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#одинцово
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#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Тренер Гладилин раскрыл, какая роль в «Зените» достанется Соболеву
Тренер Гладилин: Соболев исполнит роль Дзюбы в «Зените»
11 сентября 2024, 19:06

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что перешедший в «Зенит» Александр Соболев будет выполнять функции экс-форварда Артема Дзюбы.
«Если они отдали центрального нападающего Сергеева в Самару, значит Соболев будет выполнять эти функции. Семак знает, как играть с таким нападающим, он работал с Дзюбой, это будет похожий вариант. Соболев как центральный нападающий будет продавливать, бороться, сбрасывать мяч партнёрам», — предположил в беседе с Газета.ру Гладилин.

Бывший форвард «Зенита», чемпион СССР Юрий Герасимов высказал мнение о том, что Александра Соболева взяли в «Зенит» по той причине, что он был качественным футболистом в «Спартаке».

«Соболев — лучшее, что было в «Спартаке». Наверное, поэтому его взяли в «Зенит». Новый аргентинец — умница. Манера бега необычная, но видно, что парень забивной, ищет момент, знает, где открыться в штрафной», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Герасимов.

Ранее Валерий Гладилин предположил, что экс-игроки сборной России Артем Дзюба и Георгий Джикия до сиз пор находятся вне клубов, возможно, из-за финансовых претензий.

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#мнение
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Тренер Гладилин объяснил отсутствие работы у Дзюбы и Джикии
11 сентября 2024, 18:53

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что экс-игроки сборной России Артем Дзюба и Георгий Джикия до сиз пор находятся вне клубов, возможно, из-за финансовых претензий.
При этом Гладилин подчеркнул, что точный ответ на вопрос об отсутствии работы смогут дать только сами спортсмены. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что при желании и один, и второй найдёт себе клуб очень быстро.

«Это их проблемы, я не знаю, по каким причинам они до сих пор без клуба — может, их не устраивают финансовые условия, может ещё что-то. Здесь надо к ним обращаться. А работа всем есть, найти её не составляет труда», — заявил в беседе с Газета.ру Гладилин.

А футболист «Локомотива» Алексей Батраков поделился позитивными воспоминаниями о работе с Артёмом Дзюбой.

«Было приятно играть вместе с, по меркам российского футбола, великим игроком. Мне понравилось то время, которое мы находились вместе в команде. У него менталитет победителя. Даже когда на тренировке играли в мини-футбол, Артём всегда хотел победить. Эта черта в нём подкупает. Что-то от этого чуть-чуть перенял у него. Это важное качество, потому что с тренировок потом всё переносится на игру», — рассказал в беседе с «РБ Спорт» Батраков.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявлял, что для сохранения карьеры спортсмена Артёма Дзюбы идеальными вариантом стали бы «Химки».

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#спорт
#футбол
#клуб
#спортсмены
#футболист
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Стало известно, перейдёт ли Роналду в РПЛ
Gestifute: Переход Роналду в РПЛ невозможен
11 сентября 2024, 18:38

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В агентстве Gestifute заявили, что переход нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в чемпионат России нереалистичен.
«Приедет ли Роналду в РПЛ до завершения карьеры? Это невозможно», – прокомментировали в беседе с Metaratings.ru представители агентства.

До этого сообщалось о том, что 39-летний Роналду забил свой юбилейный 900-й гол в карьере, а его действующее соглашение с «Аль-Насром» будет действовать до конца сезона-2024/25.

Ранее агент Эммануэль Адейоле, представляющий интересы полузащитника «Брентфорда» Фрэнка Оньеки, заявил, что спортсмен в будущем может приехать в Россию. Отмечалось, что в этом сезоне спортсмен будет выступать за немецкий «Аугсбург» на правах аренды.

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#соглашение
#рпл
#спортсмен
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Сушинский раскрыл, до каких пор Овечкин не завершит карьеру
Сушинский: Овечкин будет работать, пока не побьёт рекорд Гретцки
11 сентября 2024, 15:44

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказал мнение о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет завершить карьеру, пока не побьёт рекорд знаменитого хоккеиста Уэйна Гретцки.
«Сложно сказать, сколько времени уйдёт у Овечкина на то, чтобы побить рекорд Гретцки. Это в любом случае гадание на кофейной гуще. Прибавить в 39 лет сложно, но можно сохранить имеющиеся сильные стороны. А самое главное — качественно поработать летом. Плюс у «Вашингтона» подобралась хорошая команда и россиянину будут отдавать больше передач. Овечкину просто не дадут завершить карьеру, пока не побьёт достижение Гретцки. Для этого «Вашингтон» его и держит», — прокомментировал в беседе с RT Сушинский.

До этого бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскрыл проблемы тренерских кадров в хоккее.

«Наверно, у 70% тренеров в КХЛ нет высшего образования. А это говорит о кругозоре и понимании того, что есть наука, которая подтверждает некоторые моменты. Но наукой надо пользоваться, а если ты не знаешь, как ей пользоваться, то работаешь, как считаешь нужным», — отметил в беседе с Metaratings.ru Плющев.

Ранее бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона-1970/1971 Константин Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона КХЛ армейцев Петербурга большой ротацией.

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#тренер
#хоккей
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#наука
#спорт
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Сборная Подмосковья выиграла Кубок России по кёрлингу
11 сентября 2024, 15:07

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Высшую ступень пьедестала почёта заняли Михаил Васьков, Кирилл Суровов, Анастасия Мищенко и Анастасия Москалёва. На втором и третьем местах - команды Новосибирска и Иркутска. В турнире приняли участие 16 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей, Удмуртии, Красноярского и Алтайского краёв», – говорится в сообщении.
Кубок России по кёрлингу проходил в Новосибирске. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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В Подмосковье началась аккредитация для СМИ на благотворительный забег «Пульс Добра»
11 сентября 2024, 09:26

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Приём заявок от СМИ на освещение благотворительного забега «Пульс Добра» открыт, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Забег пройдёт 14 сентября в Коломне на улице Набережной реки Коломенки, 7.

Заявления с указанием имени и фамилии, названия СМИ, контактного номера телефона и информации об автомобиле должны быть отправлены на электронную почту Министерства физической культуры и спорта Московской области mosoblsport@list.ru.

Известные спортсмены, чемпионы и призёры Олимпийских игр, такие как Александр Легков, Евгений Рылов, Даниил Алдошкин и Александр Бондарь, примут участие в благотворительном забеге.

В мероприятии также примут участие дети из организаций Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также самые юные бегуны в возрасте от четырёх лет, люди с ограниченными возможностями, воспитанники интернатов и специализированных спортивных школ, любители и профессиональные спортсмены.

Маршрут забега включает классический полумарафон 21,1 км, дистанции 10 и 3 километра, а забеги для самых маленьких участников на 300 и 600 метров. Для особенных гостей «Пульса Добра» пройдет традиционный «Забег безграничных возможностей».

Все собранные средства пойдут на помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Благотворительный забег «Пульс Добра» организован благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области.

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