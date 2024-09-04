Во Владивостоке состоялся хоккейный гала-матч «Сделано в России»

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Хоккейный гала-матч провели во Владивостоке под эгидой бренда «Сделано в России», который продвигает Российский экспортный центр, сообщает пресс-служба РЭЦ.
«Игра состоялась на льду концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена». Она стала ярким событием Восточного экономического форума и собрала на льду легендарных хоккеистов и ведущих представителей бизнеса», — говорится в сообщении.На лёд в поддержку национального бренда вышли команды, в составе которых сыграли как госструктур и бизнеса России и других стран, так и именитые спортсмены: Сергей Коньков, Валерий Каменский, Сергей Мозякин, Илья Ковальчук, Вячеслав Буцаев, Сергей Бобровский, Виталий Прохоров и Данис Зарипов.
Для гостей матча провели автограф-сессию с легендами хоккея. Кроме того, перед игрой зрителям представили продукты отечественного производства — в выставке приняли участие 19 компаний из одиннадцати российских регионов.
Подробная информация о программе «Сделано в России» размещена на сайте РЭЦ.
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