Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» одержали четвертую победу подряд в Суперлиге

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» победила «Динамо-Метар» из Челябинска в матче 15 тура женской Суперлиги — чемпионата России по волейболу, эта победа стала для представительниц Московской области четвёртой подряд, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Команда «Заречье-Одинцово» встретилась с челябинской командой «Динамо-Метар» на домашней площадке и разгромила соперниц со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:15)», — говорится в сообщении.Уровень игры команды «Заречье-Одинцово» высоко оценил депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.
«Это не удача, а профессионализм и высокий уровень подготовки. Соперницам не оставили ни единого шанса! Умницы, девочки», — сказал Сергей Колунов.На следующем матче в рамках Суперлиги «Заречье-Одинцово» встретился на выездной игре с «Локомотивом» из Калининграда, игра состоится 22 декабря и станет последней в текущем году.
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