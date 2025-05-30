Воробьев о Карпине в «Динамо» : «Бессмыслица» сменилась «Абсурдом»
Анатолий Воробьев, бывший генсек РФС и вице-президент московского «Динамо», отреагировал на информацию о назначении Валерия Карпина главным тренером бело-голубых.
В комментарии «РБ Спорт» он заявил, что эта новость не вызвала у него особых эмоций, сравнив переход Карпина с переходом из одной «бессмысленной» команды в другую «абсурдную».
Воробьев отметил, что желает Карпину удачи, подчеркнув, что клуб и тренер, не имеющие трофеев, могут найти общий язык. Он также выразил мнение, что Карпин вырос как специалист и достоин возглавить «Динамо», но предупредил о предстоящих сложностях.
Воробьев считает, что для успехов команды необходимо, чтобы футбол превалировал над бизнесом.
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