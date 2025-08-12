Жена украинского футболиста: «Жаль, что россиян нельзя стереть с планеты»
Супруга украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного Ангелина опубликовала в Telegram пост с фото, где стёрла россиян из кадра, сопроводив это комментарием: «Жаль, что их нельзя стереть с планеты навсегда».
В посте от 2 августа Ангелина Забарная утверждала, что россияне специально лезли в кадр. Инцидент произошёл на фоне трансфера её мужа в «ПСЖ», официально объявленного 12 августа. По данным источников, клуб обещал Забарному избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова, из-за которого украинец зимой отказался от перехода.
«ПСЖ» предпринял попытки продать Сафонова: 2 августа его предложили «Галатасараю», но тренер Окан Бурук отверг кандидатуру. При этом 26-летний россиянин отказался покидать клуб, заявив, что адаптировался в Париже, выучил язык и намерен бороться за место.
Конфликт усугубляется тем, что Забарный подписался в соцсетях на всех игроков «ПСЖ», кроме Сафонова.
