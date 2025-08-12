Жена украинского футболиста: «Жаль, что россиян нельзя стереть с планеты»

12 августа 2025, 23:55

Фото: Telegram Sport24 (@t.me/srochnosport)

Супруга украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного Ангелина опубликовала в Telegram пост с фото, где стёрла россиян из кадра, сопроводив это комментарием: «Жаль, что их нельзя стереть с планеты навсегда».