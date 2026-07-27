Вратарь «Айлендерс» ответил, есть ли большие различия в менталитете России и США
Вратарь Сорокин: больших различий в менталитете России и США нет
Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, выступающий в НХЛ с 2020 года, поделился мыслями о жизни в США и сравнении культур двух стран. Об этом стало известно 27 июля.
По словам голкипера, главное, по чему он скучает на чужбине, — это родные и близкие. Однако из-за плотного графика и высокой нагрузки у него редко остается время на тоску. Сорокин подчеркнул, что его повседневный быт в Америке практически не отличается от российского: тренировки, матчи и дом — этого ему вполне достаточно.
«Бывает находит, но стараешься гнать от себя. Ностальгия хороша, пока не переходит в меланхолию», — произнес спортсмен «РБ Спорт».Отвечая на вопрос о различиях в менталитете, Сорокин отметил, что американцы более открыты и расположены к поверхностному общению (small talk). При этом он не считает пропасть между людьми в России и США значительной, подчеркнув, что и там, и там люди просто живут и работают.