Вратарь «Айлендерс» ответил, есть ли большие различия в менталитете России и США

27 июля 2026, 16:43

Вратарь Сорокин: больших различий в менталитете России и США нет

Фото: istockphoto/ronniechua

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, выступающий в НХЛ с 2020 года, поделился мыслями о жизни в США и сравнении культур двух стран. Об этом стало известно 27 июля.





По словам голкипера, главное, по чему он скучает на чужбине, — это родные и близкие. Однако из-за плотного графика и высокой нагрузки у него редко остается время на тоску. Сорокин подчеркнул, что его повседневный быт в Америке практически не отличается от российского: тренировки, матчи и дом — этого ему вполне достаточно.





«Бывает находит, но стараешься гнать от себя. Ностальгия хороша, пока не переходит в меланхолию», — произнес спортсмен «РБ Спорт».